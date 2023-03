Raffaeli: Abusi nella ginnastica? La federazione ci sta aiutando

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Appena sono uscite le notizie" relative ai presunti casi di abusi verbali nei confronti di alcune atlete della Nazionale di ginnastica "ci hanno affidato degli psicologi e dei nutrizionisti e ci stanno aiutando molto in questo momento". Così la ginnasta Sofia Raffaeli a Milano, a margine della presentazione della partnership tra Fig e Istituto Auxologico per condurre un'opera di prevenzione sui disturbi alimentari nello sport. L'individualista della Nazionale è in partenza per la Coppa del mondo in programma domenica ad Atene.

"Lo sport aiuta a superare queste difficoltà perché ti ritrovi all'interno di una società e di una famiglia che ti possono dare una mano - aggiunge, rispondendo a chi le chiedeva di dare un messaggio alle proprie coetanee su questo tema -.

Spero che riescano tutte a superarlo e ad avere chi di dovere vicino". (ANSA).