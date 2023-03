Cozzoli, le città possono offrire di opportunità benessere

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Le città possono offrire grandi opportunità di benessere, integrazione e diffusione dei corretti stili di vita attraverso lo sport". Così Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., in occasione del convegno 'Manifesto della salute e del benessere della città', in corso presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al Senato.

"Sport e Salute da tre anni - ha detto Cozzoli - lavora per migliorare la qualità della vita dei cittadini e il benessere psicofisico della collettività attraverso azioni e progetti concreti nei territori, come 'Quartieri', 'Inclusione' e 'Sport nei Parchi' in collaborazione con l'Anci, che hanno contribuito ad affermare lo sport come diritto sociale per tutti, dai bambini agli over 65, e favorito il processo di rigenerazione urbana". (ANSA).