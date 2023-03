Coni: da oggi online #RoadtoParis2024, il sito dell'Italia Team

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - A 500 giorni dal via dei Giochi di Parigi 2024, è online da oggi il sito dell'Italia Team dedicato all'evento olimpico in programma dal 26 luglio all'11 agosto 2024, #RoadtoParis2024. Lo rende noto il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), sottolineando che lo spazio web, realizzato dall'Ufficio comunicazione del Coni e raggiungibile all'indirizzo www.parigi2024.coni.it, accompagnerà il percorso di qualificazione degli azzurri. Poi, durante i Giochi, informerà quotidianamente sui risultati degli italiani in gara, con news e gallery fotografiche relative alla missione azzurra e dirette e contenuti video da Casa Italia, l'hospitality house Coni, sempre più media factory, che proprio in Francia compirà 40 anni.

Nella prima fase di avvicinamento alla rassegna olimpica, il sito, in italiano e inglese, darà ampio spazio alle qualificazioni dell'Italia Team (ad oggi sono cinque le carte olimpiche conquistate per Parigi 2024) con un'agenda dettagliata degli eventi e una panoramica sui regolamenti adottati per ogni singola disciplina. Offrirà, inoltre, una finestra sulla piattaforma OTT ItaliaTeamTv e sui contenuti digitali realizzati dal Comitato olimpico nazionale italiano con e per gli atleti azzurri. E ancora: info sul calendario gare e su tutte le venue in cui si assegneranno le medaglie, con una sezione dedicata alle edizioni precedenti e ai risultati all time ottenuti dai campioni italiani nella storia dei Giochi. (ANSA).