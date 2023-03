Balata, gli stadi sono uno dei problemi più gravi e urgenti

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Uno dei problemi più gravi e urgenti del calcio italiano è la modernizzazione delle infrastrutture che ci dovrebbe consentire di recuperare in maniera sostanziale anche competitività nei confronti di tutti gli altri campionati". Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, intervenuto a Milano al convegno "La nuova legge stadi", organizzato dalla Lega Serie B e dallo studio legale Advant Nctm.

"Migliorare le infrastrutture è importante non solo dal punto di vista dell'accoglienza per chi frequenta gli stadi ma anche in termini di valori economici - afferma Balata - per inseguire quell'obiettivo a cui puntiamo che si chiama sostenibilità.

Senza questa grande sfida per il rinnovamento del patrimonio infrastrutturale, che dobbiamo affrontare tutti insieme, anche con le istituzioni pubbliche, non possiamo reggere". (ANSA).