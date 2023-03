Atletica: Simeoni "Fosbury ha dato una svolta a tutto lo sport"

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Dick Fosbury è stato fondamentale. È stato un personaggio che ha dato una svolta non solo al salto in alto ma al movimento dell'atletica e dello sport in generale".

Sara Simeoni, oro del salto in alto alle Olimpiadi di Mosca 1980, ricorda così il campione che ha rivoluzionato il salto, scomparso a 76 anni. "Con questo stile hanno dovuto cambiare i regolamenti perché fino a quel momento non si poteva superare l'asticella con il capo per primo - sottolinea l'ex campionessa intervenendo al Gr1 di Rai Radio1 -. Magari si prestava alla derisione, ecco, rispetto all'altro stile che era considerato molto più serio. Dove collocherei Fosbury nel Pantheon dell'atletica? "Sicuramente lo metterei al primo posto". (ANSA).