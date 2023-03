Sport: Technogym dà via a campagna sociale globale per Wellness

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - La sfida sociale di Technogym "Let's Move for a Better World" - che consente a chi si allena in palestra di trasformare il proprio allenamento in una donazione per una buona causa - prenderà il via il 14 marzo in oltre 1.200 fitness club in tutto il mondo. Più persone frequenteranno il loro fitness club e più si alleneranno, più Technogym donerà a un'associazione locale selezionata da ciascun fitness club.

Collegandosi al Technogym ecosystem, gli utenti possono monitorare il proprio esercizio fisico e raccogliere i move, l'unità di misura del movimento di Technogym. Al raggiungimento di obiettivi predefiniti, ogni fitness club può vincere prodotti Technogym da donare a un'associazione no profit di sua scelta che opera nella lotta all'obesità e alla sedentarietà. Più i membri della palestra saranno attivi, più move raccolgono e maggiore sarà la donazione per le comunità.

Technogym investe da sempre sulla creazione del Technogym ecosystem con l'obiettivo di far crescere il settore fitness e wellness e renderlo più attraente per gli utenti finali e più autorevole nei confronti degli stakeholder istituzionali (assicurazioni, sistemi sanitari, mondo medico-sanitario). La campagna sociale Let's Move for a Better World è un esempio concreto di come la tecnologia renda possibile creare un'attivazione ingaggiante verso i consumatori, una campagna di marketing per le palestre e un'attivazione sociale della comunità.

Il Technogym Ecosystem include attrezzature per l'allenamento connesse, app, contenuti di allenamento video on-demand ed è in grado di connettere ogni singolo utente alla propria esperienza di allenamento personalizzata per il fitness, lo sport o la salute in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda gli operatori di settore, il Technogym Ecosystem è una piattaforma aperta e facilmente integrabile con le applicazioni software già in uso nel club (gestionali, piattaforme di marketing e pagamento, dispositivi per l'analisi e la valutazione corporea) o con le più popolari consumer apps e coi wearable devices più utilizzati dai soci. (ANSA).