Tiro con l'arco: Assoluti indoor, primo titolo per Nespoli

(ANSA) - RIMINI, 12 MAR - La 50/a edizione dei Campionati Italiani Indoor di tiro con l'arco va in archivio con le frecce della quarta e ultima giornata dedicata alle eliminatorie e alle finali dell'arco olimpico. Alla Fiera di Rimini, che ha ospitato la manifestazione per la decima volta, sono stati assegnati i titoli assoluti del ricurvo che hanno visto trionfare per la prima volta in carriera gli azzurri Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), mentre tra le squadre si sono aggiudicati l'oro maschile gli Arcieri Voghera (Nespoli, Paoletta, Travisani) e femminile gli Arcieri Iuvenilia (Andreoli, Degani, Rolando).

Nespoli aggiunge al suo lunghissimo palmares anche il titolo italiano indoor, il primo della sua carriera. L'arciere vogherese, tre volte medagliato alle Olimpiadi, vince la finalissima in rimonta contro il giovane Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri), arciere Junior in forza alla Nazionale giovanile, con il risultato di 6-4. E' invece il diciottenne Francesco Pernice (Arcieri Mediterranei) a salire sul terzo gradino del podio battendo in finale 6-4 l'olimpionico Michele Frangilli (Aeronautica Militare).

Nel femminile è Chiara Rebagliati a vincere il titolo italiano 2023 salendo così per la prima volta sul primo gradino del podio in questa competizione. L'arciera savonese, recentemente eletta miglior atleta del biennio 2021-2022, batte in una finale tutta Fiamme Oro la compagna di Nazionale Aiko Rolando con il risultato di 6-0, al termine di un campionato italiano esaltante in cui, dopo aver concluso la qualifica in prima posizione, vince tutti gli scontri dagli ottavi in poi senza perdere nemmeno un set. La campionessa uscente Tatiana Andreoli (Fiamme Oro) conquista invece il bronzo battendo nell'ultima sfida Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi) allo shoot off 6-5.

(ANSA).