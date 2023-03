Scherma: Cdm spada; Cimini vince a Budapest, terzo Cuomo

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La spada italiana sale sul podio del Grand Prix di Budapest col trionfo di Gabriele Cimini e il terzo posto di Valerio Cuomo in una gara maschile tutta tinta d'azzurro. La spada maschile era l'unica specialità che in questa stagione non aveva ancora regalato alla scherma italiana un podio a livello individuale in Coppa del Mondo e in Ungheria arriva la risposta degli atleti del ct, Dario Chiadò.

E' la prima vittoria per Cimini, 28enne pisano dell'Esercito chha cominciato con la vittoria d'una sullo spagnolo Ibanez (9-8) ed è proseguita grazie al 15-11 inflitto al francese Fava.

La vera prova di forza, Cimini l'ha offerta con l'ungherese Gergely Siklosi, argento olimpico a Tokyo, sconfitto 15-13. Il toscano battendo poi il giapponese Minobe (15-13) si è assicurato un posto sul podio. Poi la semifinale vinta 15-14 proprio contro Cuomo, sancita dall'abbraccio conclusivo, e la finalissima che l'ha visto opposto all'israeliano Cohen. Sul 12-12 una eccezionale parata e risposta dell'azzurro ha spianato la strada al trionfo finale: 15-13 per Cimini. (ANSA).