Biathlon: Wierer vince la mass start a Oestersund

L'azzurra Dorothea Wierer ha vinto la mass start che ha chiuso la tappa di Coppa del mondo a Oestersund, in Svezia, conquistando la sua 16/a vittoria nel circuito mondiale. L'altoatesina, già a segno nell'individuale di giovedì scorso, si è imposta di forza in una gara che sin dal giro iniziale è apparsa una sfida con le francesi Julia Simon e Lou Jeanmonnot e la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, tutte una spanna superiori alla concorrenza. Nel poligono conclusivo, Simon e Roeiseland hanno commesso un errore, mentre Wierer ha mantenuto la freddezza presentandosi all'ultimo giro con qualche secondo di vantaggio nei confronti della Jeanmonnot, che ha chiuso al secondo posto davanti alla connazionale Simon.

Due errori hanno invece condizionato la prestazione di Lisa Vittozzi, la quale ha lottato con grinta per recuperare dal trentesimo e ultimo posto seguito alla prima serie, fino alla 18/a posizione, nonostante quattro errori complessivi.

Ventiduesima invece Hanna Auchentaller con tre errori e una condotta giudiziosa.

In classifica generale Wierer sale prepotentemente in seconda posizione con 859 punti, mentre Simon rimane al comando con 1003 punti e Lisa Vittozzi è terza con 818, quando mancano tre gare alla conclusione, nel prossimo fine settimana di Oslo. (