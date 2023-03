Baseball, World Classic: l'Italia batte l'Olanda e va ai quarti

Impresa dell'Italia del baseball al World Classic 2023. Gli azzurri, battendo l'Olanda 7-1 a Taiwan, si sono conquistati l'accesso ai quarti di finale, per la seconda volta in cinque edizioni del torneo. Dopo il successo su Cuba e le sconfitta con i padroni di casa e Panama, l'Italia contro gli olandesi è riuscita non solo a vincere ma anche ad ottenere un punteggio sufficiente per approdare, grazie anche ad una combinazione favorevole di risultati delle altre concorrenti dl girone, alla fase a eliminazione diretta. Prossimo ostacolo sarà il Giappone, che attende la compagine azzurra guidata da Mike Piazza giovedì prossimo al Tokyo Dome.