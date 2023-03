Tiro a volo: Cdm a Doha; male gli azzurri della Fossa

(ANSA) - DOHA, 11 MAR - E' finita male per gli azzurri della Fossa olimpica impegnati nella gara valida per la 'tappa' di Coppa del mondo di tiro a volo a Doha. Il miglior risultato per l'Italia è stato il 6/o posto di Silvana Stanco nella gara femminile vinta dall'australiana Penny Smith che allo spareggio ha battuto (1-0, dopo il 28/35 per entrambe nella finale) la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, oro olimpico a Tokyo 2020 e argento sia a Pechino 2008 che a Londra 2012. Nella stessa gara, ottavo posto per Jessica Rossi e 34/o per Gaia Ragazzini.

Nella prova degli uomini, condizionata come quella delle donne dal vento, decisamente male gli azzurridel ct Marco Conti, con Daniele Resca 21/o, Giovanni Pellielo 39/o e Valerio Grazini 47/o. La vittoria è andata al sorprendente turco Oguzhan Tuzun, con 33/35 in finale contro il 30/35 del secondo classificato, il britannico John Coward Holley- (ANSA).