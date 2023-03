Tiro a segno: Europei;Pistola mista, argento Giancamilli-Maldini

(ANSA) - TALLINN, 11 MAR - Agli Europei di tiro a segno 10 metri di Tallin non c'è giornata senza una medaglia italiana.

Dopo il Mixed Team di carabina di ieri, formato da Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo, e l'argento in tarda serata di Monna nella pistola, oggi è toccato al Mixed Team sempre di pistola formato da Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini, che sono saliti sul podio per mettersi al collo la medaglia d'argento.

Per i due azzurri la giornata è andata bene fin dall'inizio, così al termine del loro percorso hanno raggiunto la finale in cui hanno perso 17-9 contro l'esperta coppia della Serbia formata da Zorana Arunovic e Damir Mikec. Il bronzo a pari merito è andato alla Francia e alla Turchia. (ANSA).