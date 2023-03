Sei Nazioni: Inghilterra mai così in basso,10-53 con Francia

(ANSA) - LONDRA, 11 MAR - Inghilterra-Francia 10-53 in una partita della quarta giornata del Sei Nazioni. Per la nazionale inglese è la peggior sconfitta casalinga della sua storia.

Infatti questo -43 peggiora il record di -36 con cui l'Inghilterra perse 42-6 a Twickenham nel 2008 contro il Sudafrica.

In assoluto, quindi comprendendo anche le partite fuori dal Regno Unito, per l'Inghilterra del rugby quello di oggi è il terzo Ko più pesante dopo il 76-0 con l'Australia del 1998 a Brisbane e il 58-10 con il Sudafrica del 2007 a Bloemfontein.

Quanto alla Francia, che oggi ha segnato 7 mete (2 a testa per Flament, Ollivon e Penaud, una per Ramos), non vinceva a Twickenham da 18 anni. A fine partita il pianto a dirotto, pe l'emozione, del ct francese Fabien Galthie. (ANSA).