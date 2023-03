Ippica: a Capannelle vince il cavallo di Jokic, asso della Nba

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il fuoriclasse dei Denver Nuggets Nikola Jokic, premiato due volte come Mvp (miglior giocatore) della Nba, avrà di che gioire dall'altra parte dell'oceano: il cavallo di sua proprietà, e suo 'pupillo', Enzo Jet ha trionfato nel Premio Adrian Chip d trotto corso oggi all'Ippodromo romano di Capannelle. Per il promettente 3 anni questa ottenuta nella capitale è la terza vittoria negli ultimi tre impegni a cui ha preso parte.

L'allievo di Alessandro Gocciadoro (quattro successi per il driver emiliano nel pomeriggio) non ha avuto difficoltà a imporsi anche partendo per la prima volta tra i nastri e affrontando la distanza, non agevole, dei 2600 metri: è 'scivolato' al comando in 600 metri e non è mai stato avvicinato dagli avversari.

Enzo Jet, portacolori della Scuderia Dream Catcher (nome dietro il quale si cela Nikola Jokic) ha preceduto Enricobellei Par ed Ermanno Jet, i migliori tra i cinque avversari.

Sinead Gocciadoro Sernicoli, moglie del driver Alessandro e socia di Jokic, sottolinea che il centro serbo dei Denver Nuggets è un grandissimo amante dei cavalli. "Nikola sarà felicissimo, lui segue sempre le gesta dei suoi cavalli - le parole della Sernicoli -, sente mio marito almeno una volta al giorno per sapere tutto quello che succede, tra alimentazione, allenamenti e altro e si fa mandare persino i video degli allenamenti. Come ha dichiarato qualche tempo fa, a lui il telefono serve solo per guardare le corse dei cavalli". "Posso dire di non avere mai conosciuto un appassionato come Jokic - aggiunge -, non si tratta solo del piacere di vederli correre e vincere, ma proprio di coccolarli, farli crescere, allevarli con cura, attenzione e dedizione". (ANSA).