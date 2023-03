Ciclismo: Parigi-Nizza; a Pogacar 7/a tappa, consolida primato

(ANSA) - PARIGI, 11 MAR - Tadej Pogacar ha consolidato il proprio primato nella classifica generale della Parigi-Nizza vincendo oggi la tappa 'regina', la settima, in cima al Col de la Couillole, davanti al francese David Gaudu, protagonista a sua volta di una grande prestazione. Prima dell'ottava e ultima tappa di domani, nell'entroterra nizzardo, lo sloveno ha ora, grazie al gioco degli abbuoni, 12" di vantaggio sullo scalatore bretone della Groupama-FDJ e 58 secondi sul vincitore dell'ultimo Tour de France, Jonas Vingegaard.

Oggi Pogacar ha piazzato il guizzo vincente negli ultimi metri della tappa con la cima più alta di questa Parigi-Nizza, precedendo Gaudu e Vingegaard rispettivamente di due e sei secondi. I primi tre della generale si sono dati battaglia tsulle pendici del Col de la Couillole (15,7 km al 7,1% di media) dove Bernard Thévenet aveva detronizzato Eddy Merckx al Tour de France del 1975.

Per il fuoriclasse sloveno del Team UAE quella di ogi è già la settima vittoria in dodici giorni di gare in questa stagione. "È stato estremamente difficile, faceva molto caldo, sembrava estate", ha commentato dopo l'arrivo Pogacar. (ANSA).