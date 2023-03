Tiro a volo: Cdm a Doha; azzurri in zona podio nella Fossa

(ANSA) - DOHA, 10 MAR - Bene gli azzurri dopo la prima giornata della prova di Fossa Olimpica della Coppa del Mondo di tiro a volo in Qatar. Nella gara maschile è al comando il britannico Matthew John Coward-Holley, che ha fatto l'en plein frantumando 75 piattelli. Dietro di lui gli azzurri Daniele Resca (73/75) e Giovanni Pellielo (72), tornato in nazionale per volontà del nuovo ct azzurro Marco Conti.

Nella gara femminile è al comando l'australiana Penny Smith con 74/75, seguita dall'americana Rachel Tozier (73) e dalle azzurre Jessica Rossi e Silvana Stanco (72 per entrambe).

Domani la prova di Fossa continuerà con altri 50 piattelli di qualificazione. Solo i migliori otto tiratori e le migliori otto tiratrici accederanno alle semifinali, in programma a partire dalle 12.15 italiane. (ANSA).