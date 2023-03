Tiro a segno: Europei;Carabina mista, bronzo Ceccarello-Sollazzo

(ANSA) - TALLINN, 10 MAR - Prima medaglia a livello senior per la nazionale italiana di tiro a segno impegnata negli Europei di Tallinn. A conquistare il bronzo nella nella specialità olimpica della carabina mista 10 metri è stata la coppia azzurra formata da Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo, a pari merito con i norvegesi Jenny Stene ed Henrik Larsen.

L'oro è andato all'altra coppia della Norvegia, quella formata da Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, che in finale hanno battuto per 16-10 gli israeliani Olga Tashtchiev e Sergey Richter (ANSA).