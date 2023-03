Rugby:Fir e Macron rinnovano, Innocenti 'faremo grandi cose'

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La Federazione Italiana Rugby ha rinnovato fino al 2028 la partnership con Macron che veste la nazionale italiana. "Grazie a Macron per quello che ci dà, un supporto di valore. Le maglie italiane sono tra le più belle del rugby - ha detto il presidente della Fir, Marzio Innocenti, nella conferenza stampa in scena allo Stadio Olimpico dove domani l'Italia affronterà il Galles - Inoltre noi cerchiamo in tutti i modi di essere un testimone del Made in Italy, per questo sono felice di questa partnership, faremo grandi cose. Le imprese di questa nazionale saranno per sempre associate a questo brand".

Poi tocca all'ad dell'azienda bolognese, Gianluca Pavanello.

"Il rugby per noi è importantissimo. Siamo appassionati di questo sport, oggi vestiamo tre nazionali su sei del torneo - le sue parole -. Essere lo sponsor tecnico della propria nazionale, da azienda italiana, è una cosa diversa e un punto di arrivo per noi", ha detto Pavanello.

Infine un ricordo della sua prima maglia Macron del capitano azzurro, Michele Lamaro. "Ovviamente la mia prima maglia l'ho vestita con la Francia. Quando la provi il giorno prima della gara, senti quello che c'è dietro. Uno dei ricordi più belli che ho". (ANSA).