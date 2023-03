Rugby: Italia-Galles, da Madrid accompagnatori degli azzurri

(ANSA) - MADRID, 10 MAR - Sarà un momento speciale per sei giovani rugbisti del club Orsi Italiani di Madrid quello dell'entrata in campo di Italia e Galles domani all'Olimpico di Roma per la quarta giornata del Sei Nazioni: come scrive il quotidiano sportivo spagnolo Marca, i ragazzi provenienti dalla capitale spagnola saranno infatti al fianco degli azzurri prima dell'inizio del match, previsto alle ore 15:15.

In occasione di questo incontro, verrà anche proiettato sui maxi-schermi dello stadio un video realizzato dal club in collaborazione con l'ambasciata italiana a Madrid. Il Rugby Club Orsi Italiani è una realtà nata nel 2016, collegata alla Scuola statale italiana nella capitale spagnola ma aperta a tutti gli appassionati di questo sport. (ANSA).