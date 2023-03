Parigi 2024:in 3 settimane già venduti 3.25 milioni di biglietti

(ANSA) - PARIGI, 10 MAR - Con 3,25 milioni di biglietti venduti in meno di tre settimane, il pubblico francese e di tutto il mondo ha risposto con entusiasmo alla prima fase di vendita dei biglietti per Parigi 2024. E dal 15 marzo, a distanza di 500 giorni dall'inizio dei Giochi, Parigi 2024 invita tutti a registrarsi al sorteggio per la vendita dei biglietti individuali attraverso la piattaforma ufficiale di ticketing: tickets.paris2024.org.

La vendita dei pacchetti "Make Your Games" ha già battuto il record di acquisti di tagliandi per un evento sportivo in Francia. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, i biglietti sono stati resi disponibili in tutto il mondo con la possibilità di acquisto in periodi determinati di tempo decretati a sorteggio. Massiccia la risposta del pubblico francese, che si è accaparrato fino a due terzi dei biglietti, così come hanno fatto i fan di tutto il mondo, da 158 Paesi. Una parte significativa del pubblico è rappresentato dalle donne: in questa prima fase di vendita, infatti, il 45% degli spettatori è femmina, il 44% ha meno di 35 anni.

In questa prima fase di vendita, Parigi 2024 ha venduto i biglietti in pacchetti per promuovere ciò che rende davvero speciali i Giochi: la varietà degli sport e l'opportunità di scoprire nuove discipline. Infatti sono stati venduti biglietti per tutti gli sport. Quelli per l'arrampicata e la BMX freestyle sono andati sold out al primo giorno, mentre quelli per scherma, judo, break dance e ciclismo su pista sono andati a ruba in pochi giorni. Ma gli sport che hanno registrato la maggiore vendita di biglietti sono il calcio, l'atletica, il rugby a 7, il basket e la pallavolo. Le fasce di prezzo acquistati rispecchiano la strategia di prezzo messa in campo da Parigi 2024, con una grande percentuale di biglietti disponibili a prezzi accessibili (circa il 50% costa 50 euro o meno) e un numero minore di biglietti a prezzi più elevati. Durante questa fase iniziale, sono stati venduti più di 400mila biglietti al prezzo di 24 euro, il 70% dei biglietti sono stati venduti a meno di 100 euro e il 4.5% al costo di 200 o di più. (ANSA).