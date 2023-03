Cozzoli, piena sintonia col ministro Abodi

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - "Col ministro dello Sport Andrea Abodi c'è piena sintonia nella progettualità che stiamo mettendo in campo in questo periodo", con "il nostro piano sociale che vede al centro la persona", valorizzando "le nostre società sportive, le associazioni sportive dilettantistiche che sono l'ossatura sociale e civile del nostro Paese". Lo ha affermato Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, presente oggi a Fiera Didacta Italia.

"Già in questi giorni - ha ricordato - ci sono quattro avvisi pubblici destinati alle società sportive e alle associazioni sportive dilettantistiche, per la prima volta gli enti del Terzo settore che mettono a disposizione 16 milioni di euro su quattro ambiti che sono i quartieri, l'inclusione, sport nei parchi, destinati ai Comuni, e carceri. Questo sforzo sinergico fra il ministro Abodi, il dipartimento dello sport, e Sport e Salute, produrrà ancora più frutti perché noi vogliamo coinvolgere 12mila società sportive che saranno il motore di questa progettualità, ma anche e soprattutto coinvolgere 1,1 milioni di persone, cosa che consentirà agli italiani di risalire ulteriormente la classifica della sedentarietà".

Secondo Cozzoli, "i risultati sono già arrivati, non solo nella scuola, ma anche nel ranking della sedentarietà perché quando siamo arrivati eravamo il quinto Paese più sedentario di Europa: sono passati tre anni, e nonostante la pandemia ed il fatto che la Commissione europea non conteggi due milioni di bambini Under 15 che fanno sport, oggi siamo l'undicesimo Paese".