Baseball: World Classic; Italia sconfitta da Taiwan

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - All'indomani dello storico successo su Cuba, l'Italia esce sconfitta dai padroni di casa di Taiwan nel secondo impegno del World Baseball Classic. Gli asiatici si aggiudicano la sfida per 11-7, grazie a tre fuoricampo in una gara dominata dagli attacchi, rimasta equilibrata solo fino a metà davanti ad un pubblico di quasi 19mila persone.

Il risultato rimette tutto in discussione nel girone A, con Taiwan che raggiunge (e supera in virtù dello scontro diretto) l'Italia con il bilancio di una vittoria e una sconfitta mentre la coppia Cuba-Panama insegue con una vittoria e due sconfitte.

Domani, l'Italia sfida i centramericani in un confronto decisivo per le sorti azzurre.

"È stato un ambiente difficile da affrontare, quasi uno shock all'inizio - ha commentato Mike Piazza - ma ci eravamo adattati e avevamo trovato la calma. Taipei è stata brava a lottare sempre, con conti lunghi soprattutto a metà partita. A noi è mancato il lancio decisivo quando era necessario, diversamente da ieri. Oggi è stata una partita lunga e faticosa, ma dobbiamo tornare domani più forti. Sarà da vedere chi tra noi e Panama si riprenderà meglio, evitando al massimo gli errori. Il Classic è un torneo davvero imprevedibile e bisogna essere pronti per ogni situazione se vogliamo passare il turno". (ANSA).