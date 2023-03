Surf: Fioravanti in Portogallo per la terza tappa della Wsl

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - L'azzurro del surf Leonardo Fioravanti è pronto per la terza tappa, unica europea, della World surf League, in programma da domani al 16 marzo prossimo a Peniche, in Portogallo. Nelle precedenti due prove, alle Hawaii, Fioravanti ha conquistato il secondo posto a Pipeline, mentre si è fermato agli ottavi di finale a Sunset e ora è quarto nel ranking del ct. Per la nuova prova, il 25enne romano ha un nuovo sponsor tecnico, K-Way, il cui logo comparirà sull'abbigliamento e sulla tavola.

Laureatosi a soli 16 anni campione europeo under 21, Fioravanti è diventato il primo italiano a qualificarsi alla Wsl, l'università del surf, dove gareggia dal 2017. Il suo sogno resta vincere una medaglia olimpica (a Tokyo si fermò agli ottavi di finale) e la coppa del mondo, ma più di una volta ha ammesso che la sua vita è gia un sogno, in giro per il mondo a surfare. (ANSA).