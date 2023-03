Sei Nazioni: Italia-Galles, Allan al posto di Capuozzo

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Un solo cambio nella formazione titolare dell'Italia del rugby, rispetto alla scorsa scesa in campo contro l'Irlanda, in quello che sarà il confronto numero 32 contro il Galles tra le due squadre, il quattordicesimo giocato in Italia. Il ct azzurro Kieran Crowley, ha ufficializzato la formazione che sabato 11 marzo alle 15.15 affronterà i gallesi allo Stadio Olimpico di Roma nel match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2023 in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Nel triangolo allargato Tommaso Allan, al posto dell'infortunato Ange Capuozzo, vestirà la maglia numero 15 con all'ala Bruno e Padovani. Confermate le coppie di centri e mediana con Brex-Menoncello e Garbisi-Varney.

In terza linea - come annunciato dal ct azzurro - settima presenza consecutiva da titolare per Lorenzo Cannone che completerà il reparto delle terze linee insieme a capitan Lamaro e Sebastian Negri. In seconda linea il duo formato da Niccolò Cannone e Federico Ruzza, mentre in prima linea scenderanno dal primo minuto Ferrari, Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Bigi, Zani, Riccioni, Iachizzi, Pettinelli, Zuliani, Fusco, Morisi. "Abbiamo recuperato bene dall'ultima partita - ha detto Kieran Crowley - e questa settimana abbiamo lavorato sulle aree in cui dovevamo migliorare. Conosciamo la sfida che ci aspetta contro il Galles e non vediamo l'ora di giocare e speriamo di poter continuare a sviluppare il modo in cui vogliamo giocare" (ANSA).