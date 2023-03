Parigi 24:Malagò, qualificarsi in massa per migliorare Tokyo

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Per migliorare le 40 medaglie intanto dobbiamo qualificarci. Se riusciamo a farlo in modo massiccio possiamo ancora raccontare che i sogni diventano realtà e fare meglio di quanto visto a Tokyo. Stiamo lavorando per voi" . Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la presentazione del libro "Tokyo 2020, l'Italia chiamò" di Carmelo Lentino e Roberto Messina (edito da Academ Editore) al Salone d'Onore del Coni. "Ricordo quando presentammo i portabandiera e mi chiedevano come sarebbe andata a Tokyo.

Rispondevo che avremmo fatto molto bene, ma c'era l'incertezza nell'incertezza dello sport perché era presente il Covid - ha aggiunto Malagò - Eppure abbiamo frantumato il record di medaglie. C'è chi dice perché ci sono discipline in più rispetto al passato come il surf, lo skateboard e l'arrampicata dove però abbiamo fatto zero. Cosa che non credo accadrà a Parigi. Ma la competizione oggi è diventata molto più difficile di un tempo.

Per questo quelle 40 medaglie sono tanta roba". (ANSA).