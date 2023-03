N.1 Fir, Innocenti, consegna maglia dell'Italia a Mourinho

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il presidente della Fir, Marzio Innocenti, insieme a una rappresentanza di atleti della Nazionale italiana di rugby, ha consegnato una maglia a José Mourinho. al termine del match Roma-Real Sociedad valido per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League. L'allenatore portoghese, a margine dell'incontro, oltre al classico in bocca al lupo di rito in vista del prossimo match nel Guinness Sei Nazioni contro il Galles, ha espresso il desiderio di assistere agli allenamenti dell'Italrugby (ANSA).