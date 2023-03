Taekwondo:Alessio n.1 ranking mondiale e olimpico, 'orgoglioso'

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - La nuova classifica della World Taekwondo, appena pubblicata, vede Simone Alessio al vertice di entrambi i ranking, quello mondiale e quello olimpico, risultato che rende "orgoglioso" il campione azzurro. "Sono l'unico sportivo italiano a primeggiare sia nel ranking mondiale che in quello olimpico - afferma Alessio -. Sono molto felice per me e per il taekwondo italiano".

"Insieme con Vito Dell'Aquila, che ha conquistato a novembre scorso in Messico anche il titolo mondiale nella categoria -58 Kg, abbiamo saputo battere una concorrenza sempre più spietata, ma noi siamo stati più forti - aggiunge l'azzurro -, il taekwondo italiano, oggi, è quello da battere!" (ANSA).