'Marcare la meta', assemblea Uisp guardando al futuro

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Marcare la meta": è lo slogan dell'assemblea nazionale congressuale dell'Uisp, che si terrà da venerdì a domenica prossimi a Tivoli Terme (Roma). Un'occasione di confronto e approfondimento per oltre 200 delegati, in rappresentanza della rete associativa dello sport per tutti, che torna ad incontrarsi in presenza dopo le restrizioni per il covid.

"Parliamo di 'Transizione sportiva e terzo settore', che sarà il filo conduttore della nostra Assemblea - dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - Oggi lo sport sociale è trasversale ad una serie di politiche pubbliche in quanto interessa salute, diritti, educazione, inclusione, sostenibilità ambientale. Per questo è importante proseguire nel percorso di emancipazione dello sport di promozione sociale avviato dalla riforma, che vada oltre le disuguaglianze esistenti all'interno del sistema sportivo tradizionale".

L'assemblea Uisp si aprirà con una tavola rotonda dal titolo "Transizione sportiva e terzo settore" che vedrà partecipare tra gli altri Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Vito Cozzoli, presidente Sport e Salute Spa; Giovanni Malagò, presidente Coni; Luca Pancalli, presidente Cip.

Sabato è previsto l'intervento del ministro per lo sport e i Giovani, Andrea Abodi. (ANSA).