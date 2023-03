Biathlon: Laegreid non gareggia a Ostersund, Boe vince la coppa

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il calendario della Coppa del mondo di biathlon propone da domani a domenica l'ottavo appuntamento ad Ostersund (Svezia), penultima tappa prima dell'epilogo di Oslo, ma già prima di cominciare le gare previste, il norvegese Johannes Boe, dominatore assoluto in campo maschile, si è assicurato matematicamente la coppa del mondo, la sua quarta in carriera dopo quelle conquistate nel 2019, 2020 e 2021.

Questo grazie alla rinuncia a partecipare del connazionale Sturla Laegreid, unico rivale che, in linea del tutto teorica, avrebbe potuto insidiare il primato di Boe, primo in ogni ordine di classifica dalla generale a quelle di specialità. Sia Lagreid, sia Boe sono positivi al Covid e quindi salteranno entrambi domani la gara individuale, ma la rinuncia del primo garantisce la coppa al fuoriclasse di Stryn, che solo ai recenti Mondiali si è aggiudicato cinque medaglie d'oro. La Norvegia rischia anche di conquistare le prime quattro posizioni della classifica generale, visto che dietro a Boe (1.319 punti) e Lægreid (920), ci sono Vetle Christiansen (682) e Tarjei Boe (598), pronti a difendere le posizioni nelle ultima gare.

La classifica generale femminile vede invece al primo posto la francese Julia Simon a quota 893 punti, seguita dalla svedese Elvira Oeberg a 735 e dal duo azzurro Lisa Vittozzi - Dorothea Wierer, al terzo e quarto posto, rispettivamente con 720 e 679 punti. Per quanto riguarda le specialità Vittozzi guida la classifica delle Individuali con 150 punti, davanti ad Hanna Oeberg a 135; Wierer insegue Denis Hermann-Wick nella classifica sprint (310 a 296 per la tedesca). (ANSA).