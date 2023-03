Tiro a volo: Cdm a Doha, Rossetti vince nello Skeet

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Nel giorno del suo ventottesimo compleanno Gabriele Rossetti si è regalato la medaglia d'oro nella gara di Skeet Maschile della Coppa del Mondo di tiro a volo in svolgimento a Doha. Nel forziere azzurro sono entrati anche due bronzi per mano di Luigi Lodde e Simona Scocchetti.

Nella sfida per il primo e secondo.posto.Rossetti, oro.ai Giochi di Rio 2016, ha battuto 39-38 il tre volte campione olimpico Vincent Hancock, militare statunitense. Bronzo all'altro azzurro Luigi Lodde.

Nella gara femminile si e' imposta la fuoriclasse americana Kimberly Rhode, anche lei pluriolimpionica e attuale vicepresidente della federazione internazionale del tiro (Issf).

Bronzo.per l'azzurra dell'Esercito Simona Scocchetti.

