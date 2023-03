Da Edo Molinari a Paratore, quattro azzurri in Kenya

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Il DP World Tour di golf riparte da Nairobi dove, dal 9 al 12 marzo, andrà in scena la 54esima edizione del Kenya Open. In palio non solo un montepremi di 2.000.000 di dollari ma anche punti in chiave qualificazione, per i giocatori europei, per la Ryder Cup di Roma. Nel field ci saranno quattro azzurri: Edoardo Molinari, vicecapitano del Vecchio Continente alla prossima Ryder Cup, Renato Paratore, Francesco Laporta e Lorenzo Gagli. Proprio Edo Molinari e Gagli sono tra i past winner della competizione, che il torinese e il fiorentino hanno fatto loro rispettivamente nel 2007 e nel 2018, quando l'evento faceva però parte del Challenge Tour, il secondo circuito continentale maschile. Non ci sarà invece Guido Migliozzi, che conquistò il titolo nel 2019 sull'allora European Tour (oggi DP World Tour).

Dopo l'exploit del 2022, sul percorso del Muthaiga GC, il cinese Ashun Wu insegue il bis di successi. In una competizione vinta in passato anche da un campionissimo come Severiano Ballesteros (1978). (ANSA).