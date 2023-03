8 marzo: 'The missing out', una campagna per lo sport femminile

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Secondo l'International association for communication and sport (Iacs) e l'Unesco, l'attenzione mediatica rivolta allo sport femminile è molto ridotta, intorno al 4-5%, nonostante le donne rappresentino il 40% degli atleti nello sport professionistico e oltre il 50% dei frequentatori di palestre. In occasione della Giornata della donna, Technogym ha dato vita alla campagna 'The missing out', con l'obiettivo di celebrare le donne di tutto il mondo, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla visibilità dello sport femminile e creare una legacy positiva.

L'obiettivo della campagna 'The missing out' è proprio quello di conferire alle donne sportive la visibilità totale che di norma non ricevono. Domani, 8 marzo, le vetrine di Technogym Milano e i canali social di Technogym sveleranno alcune immagini che nelle giornate precedenti erano visibili solo per una porzione del 5%, che quindi ne svelava solo un dettaglio. Le immagini mostreranno alcune campionesse che Technogym ha l'onore di accompagnare nella loro preparazione. Tra queste, la campionessa di sci Federica Brignone, che si allena con Technogym Skillrun; la campionessa di ciclismo Martina Fidanza, che sceglie Technogym Ride e le l'olimpioniche Bebe Vio, che utilizza Technogym Bench, e Caterina Banti, che si allena con Technogym Skillbik (ANSA).