Vela: Pilloni entra nel programma sportivo Young Azzurra

Federico Pilloni, emergente nella classe IQFoil, entra a far parte del programma sportivo Young Azzurra. Si tratta di un progetto che nasce dalla volontà dello Yacht Club Costa Smeralda di supportare giovani talenti della vela per il quadriennio olimpico 2021/24, che abbiano come obiettivo la partecipazione a Campionati nazionali, Europei, Mondiali e ai Giochi olimpici.

Pilloni è il secondo atleta selezionato dopo Cesare Barabino (Classe ILCA 7). Nato a Cagliari nel 2006, proveniente dal surf, alla sua giovane età ha già collezionato importanti successi nazionali e internazionali nell'IQFoil, che sarà classe olimpica fin dai Giochi di Parigi 2024 per i quali Pilloni è alla ricerca della prima qualificazione. In particolare, nel 2022, Federico ha vinto nella categoria Under 19 l'IQFoil Youth & Junior International Games a Campione sul Garda, classificandosi al terzo posto nel Campionato mondiale Youth & Junior di Silvaplana (Svizzera). A livello nazionale, il 2022 lo ho visto vincitore Under 19 del Campionato italiano Fiv classi in singolo, sempre nella categoria IQFoil. "Per un giovane atleta sardo poter competere sui campi di regata internazionali con i colori dello Yacht Club Costa Smeralda è un'opportunità irripetibile. Sono orgoglioso di rappresentare un nome come quello di Azzurra; se prima ero determinato a fare bene, adesso sento il dovere di ricambiare la fiducia riposta in me. Non vedo l'ora di dare tutto me stesso in questa nuova avventura sportiva", il commento di Federico.