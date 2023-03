Tiro a volo:Cdm a Doha; nello Skeet in testa Lodde e Rossetti

(ANSA) - DOHA, 06 MAR - La seconda prova della Coppa del Mondo di tiro a volo è cominciata con i migliori auspici per la nazionale italiana. Al termine del primo giorno delle qualificazioni dello Skeet Individuale, gli azzurri Luigi Agostino Lodde e Gabriele Rossetti (oro ai Giochi di Rio 2016) guidano la classifica provvisoria maschile con un perfetto 75/75. Con loro in testa anche il fuoriclasse statunitense Vincent Hancock, il danese Jasper Hansen e l'egiziano Azmy Mehelba.

In ritardo l'altro azzurro Niccolò Sodi, che domani ripartirà dal punteggio di 72. Perfetto, invece, Elia Sdruccioli con 75/75, che però in questa competizione è in classifica come RPO (Ranking Points, fuori gara, ndr).

Anche nella gara femminile l'Italia è partita bene con la viterbese Simona Scocchetti che è andata a riposo con il punteggio di 74/75, uno in meno della slovacca Danka Bartekova che guida la classifica provvisoria con 75/75. Bene anche Diana Bacosi con 73/75 e Martina Bartolomei con 72.

Domani la gara proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione, e i migliori otto di ciascuna classifica proseguiranno la sfida nelle semifinali e nella finale. Le prime a partire saranno le donne, con semifinali programmate dalle 12.30 italiane.

Intanto, oggi, è partita per il Qatar anche la squadra di Trap del ct Marco Conti. Agli ordini del tecnico umbro ci saranno Valerio Grazini, Daniele Resca e il veterano azzurro Giovanni Pellielo, che quindi torna in nazionale, al maschile e Jessica Rossi, Gaia Ragazzini e Silvana Maria Stanco. Per loro la competizione comincerà giovedì 9 con gli allenamenti ufficiali pre gara. (ANSA).