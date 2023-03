Sei Nazioni: Italia; torneo finito per Capuozzo

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - E' già finito il Sei nazioni di Ange Capuozzo, stella dell'Italia del rugby del ct Kieran Crowley.

Persistono, infatti, i problemi alla spalla sinistra infortunatasi durante il match degli azzurri contro l'Irlanda.

In una nota diffusa dalla Fir viene spiegato che "alla luce del persistere della sintomatologia algica alla spalla sinistra e nell'intento di consentire al giocatore di proseguire il percorso riabilitativo nella massima tranquillità e con le tempistiche necessarie ad un pieno recupero funzionale, lo staff tecnico e lo staff medico dell'Italia hanno convenuto con l'atleta di non procedere al suo reinserimento nel gruppo squadra in vista delle due ultime giornate del Sei Nazioni".

Così ora Capuozzo "proseguirà la riabilitazione a Tolosa, con lo staff medico del Club di appartenenza, in allineamento con le strutture federali". Salterà quindi le partite di sabato prossimo a Roma contro il Galles e poi quella a Edimburgo con la Scozia. (ANSA).