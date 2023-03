Atletica: Mei, Euroindoor immagine di un'Italia vincente

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Sfogliare i giornali e vedere i nostri atleti sempre in prima pagina è una soddisfazione enorme, è l'immagine di un'atletica vincente". Il giorno dopo è il momento dei bilanci e delle analisi, a mente più fredda, ma ancora con i brividi azzurri sulla pelle. L'Italia al primo posto nella classifica a punti, come mai accaduto nella storia degli Europei indoor. Il dominio azzurro nello sprint con la coppia Ceccarelli-Jacobs, il trionfo nelpeso di Weir, l'argento di Iapichino alle porte dei sette metri e i secondi posti di Derkach e della staffetta 4x400 femminile. Risultati che hanno reso orgoglioso il presidente della Fidal Stefano Mei. "Sono felicissimo di come sia andata la spedizione di Istanbul - le sue parole -. Questi risultati sono semplicemente la dimostrazione che la scelta politica intrapresa due anni fa, ovvero aumentare risorse per l'attività tecnica, ha pagato. La nostra filosofia è investire sui ragazzi, il nostro 'core business', e farlo in maniera ulteriore (+3 milioni nel 2022) rispetto a quanto previsto dalla preparazione olimpica". "Se investi una cifra mai investita prima, il ritorno c'è - dice ancora Mei -. Abbiamo messo gli atleti nelle condizioni di esprimersi al meglio delle loro potenzialità. E nell'immaginario collettivo siamo tornati a essere uno sport di punta, che traina il movimento italiano ed è la base di qualsiasi disciplina. Sono grato al presidente del Coni Giovanni Malagò per i complimenti entusiasti che ci ha rivolto dopo le gare, è il nostro primo tifoso".

Il risultato complessivo, al netto delle imprese individuali, memorabili, emozionanti, è il dato che Mei intende sottolineare con più forza: "Da presidente federale la cosa che mi dà più orgoglio è aver portato tanta gente in finale - spiega -. Averne 20 tra i primi otto classificati, e vincere la classifica a punti, vuol dire che il concetto di squadra ha prevalso. Questo Europeo ci fa capire quali siano le situazioni su cui dobbiamo intervenire di più". (ANSA).