Atletica: Maratona di Roma;gli iscritti sono già tredicimila

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - 42.195 chilometri di continuo stupore: lA 'Acea Run Rome The Marathon' si preannuncia come l'evento primaverile di atletica più importante nella Capitale.

Presentata oggi in Campidoglio e organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport e Italia Marathon Club, la 28/a edizione della maratona di Roma si terrà domenica 19 marzo, con partenza alle 8 di mattina: finora gli iscritti sono circa 13mila, di cui la metà la metà provenienti dall'estero.

Non solo: nello stesso giorno si terranno anche la staffetta Run4Rome (in cui il percorso della maratona verrà diviso in quattro frazioni) e la Fun Run, la camminata stracittadina di 5km aperta a tutti, per un totale quindi di 30mila persone totali. Ci saranno anche le Frecce Tricolori: in collaborazione con l'Aeronautica Militare (che quest'anno compie 100 anni), la Pattuglia acrobatica nazionale per la prima volta sorvolerà una maratona italiana al momento della partenza.

La 'Acea Run Rome The Marathon' parte e arriva sui Fori Imperiali, passando davanti al Vittoriano, a Piazza Venezia, lambendo il Lungotevere e poi toccando località icone dell'Urbe come Castel Sant'Angelo, viale della Conciliazione con la basilica di San Pietro e il Foro Italico. "Avremo runner di 110 nazionalità diverse, soprattutto soprattutto statunitensi, tedeschi e francesi, ma anche tanti messicani e brasiliani", aggiunge Stefano Deantoni, direttore marketing di Infront Italy.

L'evento sarà trasmesso da Sky e visibile in oltre 70 paesi del mondo.

"Le corse su strada e i grandi eventi a Roma in generale stanno vivendo un momento molto positivo - dice l'Assessore allo sport Alessandro Onorato - Questi appuntamenti creano posti di lavoro e mostrano al mondo un'immagine più moderna e internazionale della nostra città". A Onorato fa eco il vice presidente vicario del Coni, Silvia Salis: "Gli amatori del running non vanno in un altro Paese a gareggiare se la maratona non è organizzata professionalmente". Vito Cozzoli ricorda che Sport e Salute (di cui è presidente) parteciperà alla maratona a fianco di Sport Senza Frontiere, "formando diverse staffette e aderendo alla raccolta fondi del progetto JOY per bambini e famiglie in situazioni di fragilità sociale". (ANSA).