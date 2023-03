8 marzo:Sport e Salute avvia bando "Un passo contro la violenza"

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Si chiama "Un passo contro la violenza" l'iniziativa avviata da Sport e Salute con l'obiettivo di porsi in prima linea per la difesa dei diritti delle donne.

Si tratta di un bando di gara promosso e finanziato dalla Società e nato il 25 novembre scorso in occasione di un team building organizzato proprio nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

I dipendenti, attraverso il loro impegno, hanno dato valore ai loro passi e li hanno "convertiti" in una somma di 15mila euro da devolvere in favore di un ente che possa operare in prima linea per la difesa dei diritti delle donne. Il bando devolverà, infatti, tale somma a chi proporrà il miglior progetto finalizzato ad attività sportive per le donne vittime di violenza e abusi, non solo fisici ma anche psicologici, e consentirà loro di ottenere, tramite il valore dello sport, un sostegno per reinserirsi nel tessuto sociale con una rinnovata fiducia nelle loro capacità.

Nel mondo la violenza contro le donne interessa una donna su tre: nel nostro Paese i recenti dati Istat (12/2022) rilevano che il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, e le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. (ANSA).