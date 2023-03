Biathlon: cdm; Italia 5/a in staffetta mista a Nove Mesto

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - La staffetta mista di Nove Mesto va alla Francia, sette ricariche e il tempo di 1h06'32″3, per 33″6 davanti alla Svezia e per 38″3 prima della Norvegia. L'Italia chiude con un buon quinto posto, con sei ricariche e 1'13″3 di svantaggio rispetto ai primi.

Gran lancio di Lisa Vittozzi che è veloce e perfetta al tiro e da il cambio a Samuela Comola in testa, anche con soli 2″5 sulla Francia e 17″1 sulla Norvegia. Comola utilizza due ricariche alla sua prima sessione di tiro e scala di qualche posizione, rimanendo comunque nel gruppo delle migliori. Poi perde qualcosa sugli sci. Al cambio, l'Italia è nona a 47″4 dalla Norvegia. Didier Bionaz usa tre ricariche nei due poligoni a sua disposizione e l'Italia si mantiene al nono posto a 1'27", mentre al vertice si installa la Francia. Tommaso Giacomel prova il recupero ed è preciso e veloce nel primo tratto, risalendo alla sesta posizione a 1″20 dai transalpini. All'ultima sessione di tiro usa una sola ricarica, mentre sono in molti a sbagliare, ed esce al quinto posto a 1″17 dalla Francia. Prima di lanciarsi nel finale. (ANSA).