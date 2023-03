Atletica: Euroindoor; Dal Molin e Simonelli in semifinale 60 hs

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - L'ultima giornata degli Europei indoor di Istanbul scatta con due azzurri che si qualificano per la finale dei 60 ostacoli. A segno Paolo Dal Molin, medaglia di bronzo nella scorsa edizione, terzo nella sua semifinale con 7.62 ma alle sue spalle conquista il pass anche il ventenne Lorenzo Simonelli che in 7.74 agguanta il quarto posto, l'ultimo utile per andare avanti. Entrambi torneranno in pista nella gara che chiuderà la rassegna continentale, alle ore 19.05. È invece il primo degli esclusi Hassane Fofana, autore di un 7.71 nell'altra semifinale ma fuori per il piazzamento, quinto al traguardo. Tra le donne out Elisa Di Lazzaro, settima in 8.06 a soli due centesimi dal record personale.

Nelle finali individuali del pomeriggio attesi anche nell'asta Claudio Stecchi, nel lungo Larissa Iapichino, sugli 800 metri Catalin Tecuceanu, Simone Barontini ed Eloisa Coiro, nell'alto Marco Fassinotti e Christian Falocchi, oltre alla staffetta 4x400 metri femminile. (ANSA).