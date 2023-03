Arco:premiati campioni 2021/2022, Galiazzo in consiglio federale

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - La Federazione Italiana Tiro con l'Arco ha premiato a Fiumicino gli atleti, tecnici e giudici che si sono distinti nel biennio sportivo 2021/2022. La cerimonia si è svolta a conclusione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo del reappresentante degli atleti, alla presenza del Presidente del CONI, Giovanni Malagò e di quello di Sport e Salute, Vito Cozzoli. Menzione speciale - fa sapere la Fitarco - per Lucilla Boari e a Mauro Nespoli, gli azzurri che hanno conquistato il podio ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. Fra gli atleti paralimpici riconoscimento per Elisabetta Mijno, Stefano Travisani, Maria Andrea Virgilio, Vincenza Petrilli, premiati da Malagò. Premio agli atleti Chiara Rebagliati, Cinzia Noziglia, Federico Musolesi e Giuliano Faletti per i risultati internazionali nell'ultimo biennio. Premiati da Vito Cozzoli il miglior tecnico e il miglior giudice, rispettivamente Amedeo Tonelli e Stefano Murgia. Riconoscimenti speciali alle migliori società per numero di tesserati e maggior numero di partecipanti ai campionati italiani assoluti, andati a Asd Arciedi delle Alpi e Asd Arco Sport Roma per 2021 e 2022. Nel corso dell'Assemblea straordinaria, con 253 voti l'atleta dell'Aeronautica Militare e campione olimpico Marco Galiazzo è stato eletto rappresentante degli atleti in Consiglio Federale per il quadriennio olimpico 2020/2024 con 253 voti, preferito al compagno di squadra Mauro Nespoli (189 voti). (ANSA).