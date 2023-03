Sport e Salute lancia 'Legend per un giorno'

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - A piedi, di corsa, in bici, a cavallo, sullo skate, in acqua o in campo ognuno può essere arruolato per un giorno nella squadra di Legend di Sport e Salute.

Occasione del debutto del format pensato apposta per promuovere l'attività sportiva di base, a qualunque età e su ogni territorio è la 48/a edizione della RomaOstia Half Marathon (Km 21,097) che si corre domani. Sport e Salute sarà presente con una nuova campagna di promozione dello sport. Le due Legend della squadra Sport e Salute, il campione olimpico Massimiliano Rosolino, già in allenamento per la Maratona di Londra, e il fuoriclasse del rugby Andrea Lo Cicero, accoglieranno, presenteranno, promuoveranno "l'iniziazione" al percorso da "Legend per un giorno", quattro atleti partecipanti alla mezza maratona romana. Tutto ha inizio alle 7.30 del mattino, con i colori di Sport e Salute, i 4 prescelti correranno insieme a Rosolino e Lo Cicero.

I profili selezionati rispecchiano l'anima dell'azienda che dal 2019 è attivamente impegnata per la diffusione della pratica sportiva, come bene sociale, sanitario ed economico sull'intero territorio nazionale. In questa prima edizione la scelta coinvolge runner amatoriali, giovani e meno giovani, ed un atleta disabile, ognuno di loro ha alle spalle ampia attività sui 21 km.

Si correrà insieme fino al traguardo dove gli atleti, che per un giorno vestono le divise di Sport e Salute, saranno celebrati.

Il tutto sarà seguito e documentato dai social di Sport e salute. (ANSA).