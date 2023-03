Atletica: Jacobs in semifinale dei 60 metri con il miglior tempo

(ANSA) - ISTANBUL, 04 MAR - Marcell Jacobs ha ottenuto il miglior tempo nei 60 metri, agli Europei indoor di atletica leggera in corso a Istanbul. Correndo in 6"57, il campione del mondo della specialità ha dominato la serie, indossando nuovamente le scarpe del proprio ex fornitore tecnico (Nike), con il beneplacido di quello nuovo (Puma), al quale si è legato contrattualmente un mese fa, ma il cui modello attuale di scarpe non gli si addice. "Mi interessa principalmente trovare sensazioni migliori, poter correre con uno spirito libero, senza pensare alle mie scarpe, al modo in cui appoggio il piede per terra. Stamattina è andata bene, devo solo migliorare la mia partenza", ha detto Jacobs, in zona mista. I velocisti si ritroveranno in posta alle 16,45 ora italiana per le semifinali e poi alle 18,55, per giocarsi la finale dei 60 metri. (ANSA).