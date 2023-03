Ryder Cup: Luke Donald, evento clou a Roma per vincere

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "La Ryder Cup è un evento globale e tra pochi mesi i riflettori saranno puntati su Roma e sull'Italia. Tutta la nazione beneficerà di questo appuntamento paragonabile, a livello sportivo, solo ai mondiali di calcio e alle Olimpiadi". Così Luke Donald, capitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma, in una intervista esclusiva all'ANSA.

"Per quel che riguarda il Vecchio Continente - ha spiegato Donald - la sconfitta del 2021 in Wisconsin contro gli USA è stata sconvolgente, ma oggi quella debacle rappresenta una motivazione importante e l'obiettivo è quello di riconquistare il trofeo. Seguo con attenzione Francesco Molinari e Guido Migliozzi. Il primo è un leader, il secondo vanta un grande talento. Non sta a me dire se gli Usa potranno contare su Tiger Woods. Certo è che la sua figura impreziosisce ed eleva ogni torneo. Per quel che riguarda la presenza o no in Ryder Cup di quei giocatori europei passati alla Superlega araba, presto la corte arbitrale internazionale di Londra farà chiarezza".

