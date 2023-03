Golf: McIlroy, PGA Tour 2024 non sarà copia gare Superlega

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Il PGA Tour 2024 non sarà una copia della LIV Golf. Adoro i cambiamenti che si è deciso di adottare e penso che così facendo il massimo circuito americano diventerà un tour sempre più competitivo. E metterà di fronte i migliori giocatori al mondo". Così Rory McIlroy, ex numero 1 del green - oggi è terzo nel world ranking - ha commentato le novità sul programma del prossimo anno del PGA Tour. Che per contrastare la Superlega araba si autoriformerà con un modello che però tanto ricorda gli eventi della lega separatista del green. Tra field ridotti (fino a un massimo di 78 golfisti a torneo) e la rimozione del 'taglio', senza dunque più eliminazioni dopo 36 buche. Non dovrebbe esserci invece nessuna "riforma" non solo per i quattro Major, ma anche per il The Players Championship e gli appuntamenti dei play-off della FedEx Cup. (ANSA).