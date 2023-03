Curling: A Cembra la finale del Campionato Italiano

(ANSA) - TRENTO, 02 MAR - Sul ghiaccio di Cembra, in Trentino, si giocheranno, domenica 5 e lunedì 6 marzo, le semifinali e le finali del Campionato italiano di serie A maschile di Curling. La squadra che vincerà la finale si presenterà già in vantaggio al Challenge che si disputerà a Brunico l'8 e il 9 marzo tra le prime due classificate al Campionato italiano.

La prima formazione che si aggiudicherà tre vittorie su 5 - si apprende - diventerà la Nazionale italiana e rappresenterà il Paese al torneo Aberdeen International, che si terrà in Scozia dal 16 al 19 marzo, e ai Mondiali, che si giocheranno in Canada dal 1/o all'8 aprile. (ANSA).