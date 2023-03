Il Virtual Taekwondo ai giochi olimpici di Esports 2023

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il CIO ha annunciato che il Virtual Taekwondo sarà uno dei nove giochi in evidenza alle Olympic Esports Series 2023, una competizione sportiva virtuale e simulata globale creata dal CIO in collaborazione con le Federazioni Internazionali (ifs) che culminerà con le Olympic Esports Finals 2023 al Suntec Centre di Singapore (22-25 giugno).

"Sono molto felice che il Virtual Taekwondo sarà presente alle Olympic Virtual Series. La decisione del CIO è una testimonianza del lavoro svolto nello sviluppo del Virtual Taekwondo - ha commentato Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana Taekwondo - Come Fita siamo stati i primi in Italia ad aprire agli Esports ed a credere convintamente che Sport ed Esport possano integrarsi e collaborare. Come Taekwondo abbiamo sempre creduto nelle ultime tecnologie per far evolvere il nostro sport. Il Virtual Taekwondo è pienamente in linea con il nostro impegno sia a livello nazionale che internazionale per l'inclusione e l'uguaglianza e consente a persone di tutte le età, sesso e abilità di partecipare mantenendosi fisicamente attive". (ANSA).