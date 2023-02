Sport: incontro Cip-Enti di promozione paralimpica

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli ha incontrato i rappresentanti degli Enti di promozione sportiva paralimpica presso la sede del Cip per una condivisione di strategie per ampliare l'offerta sportiva paralimpica nei territori nonché la necessità di fare sistema per dare una risposta alla crescente domanda di attività sportiva da parte delle persone con disabilità.

"E' stato un incontro molto positivo. Si tratta del primo passo di una sfida comune, ossia provare a mettere più persone con disabilità nelle condizioni di praticare sport - ha sottolineato Pancalli - superando quegli ostacoli fisici, economici, organizzativi che ancora oggi impediscono in molte zone del Paese l'accesso a un diritto fondamentale. Gli Enti di promozione possono giocare un ruolo fondamentale nella diffusione dello sport come strumento di inclusione, benessere e integrazione". Al tavolo hanno preso parte i presidenti del Csi, Vittorio Bosio, dell'Uisp, Tiziano Pesce, dell'Eisi, Goffredo Iacchetti, di Opes, Juri Morico, del Csain, Luigi Fortuna, dell'Acsi, Antonino Viti, dell'UsAcli, Domenico Lembo, di Aics, Bruno Molea, i vice presidenti dello Csen, Giuliano Clinori, e dell'Asi, Bruno Campanile, Pietro Esposito per la Libertas, insieme al segretario generale del Cip, Juri Stara. (ANSA).