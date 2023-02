Sei Nazioni: Fir, per Capuozzo necessari altri accertamenti

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Lo staff medico dell'Italrugby, in base alle risultanze degli esami strumentali effettuati dopo il match del Sei Nazioni a Roma contro linforma che Ange Capuozzo "ha riscontrato un trauma muscolo scheletrico a carico della spalla sinistra". Lo fa sapere la fir con un comunicato.

"L'atleta effettuerà, sotto la supervisione dello staff sanitario della nazionale - è scritto ancora nella nota -, ulteriori accertamenti in occasione del prossimo raduno azzurro per valutare il percorso riabilitativo in vista della quarta e quinta giornata del Guinness Sei Nazioni 2023". Che poi, per l'Italia, saranno quelli di Roma contro il Galles e di Edimburgo con la Scozia. (ANSA).