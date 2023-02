Milano-Cortina: iniziata demolizione della pista di bob Monti

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - Aperto questa mattina il cantiere dei lavori di demolizione controllata ('strip out') della pista da bob Eugenio Monti a Cortina d'Ampezzo. Si tratta del primo stralcio funzionale dell'intervento di riqualificazione della pista protagonista dei Giochi del 1956 e relativo al cosiddetto 'strip-out' del tracciato esistente.

L'intervento punta a preservare le condizioni morfologiche e altimetriche del sedime della pista storica, radicata all'interno di un palinsesto fortemente identitario per la comunità locale, salvaguardando sia il "patrimonio materiale" costituito dai manufatti esistenti e dalle porzioni del tracciato del sedime storico inserite nel contesto paesaggistico, sia il "patrimonio immateriale" delle memorie di accadimenti sportivi di importanza mondiale.

Il cantiere (che durerà 60 giorni e che ha un costo di circa 2 milioni e 200 mila euro) è il primo lotto di interventi propedeutici all'avvio dei successivi lavori per la realizzazione del nuovo Sliding centre che sarà adibito ad ospitare le discipline del bob, parabob, slittino e skeleton dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Il progetto dello Sliding centre - che risponde ai più elevati standard di sostenibilità, economica, sociale, ambientale e soddisfa i più avanzati requisiti tecnico sportivi e di sicurezza - prevede la riqualificazione della pista Eugenio Monti e dei 7 ettari dell'area di Ronco, oltre a una serie di interventi connessi al nuovo impianto: tra questi anche un Memoriale diffuso che, attraverso avanzate tecnologie multimediali, unirà simbolicamente l'Olimpiade del 1956 con quelle di Milano Cortina 2026.

"Dopo la positiva Cabina di regia che si è svolta ieri a Venezia, oggi si avviano i lavori dell'impianto sportivo più iconico dei prossimi Giochi olimpici invernali" ha commentato l'ingegnere Luigivalerio Sant'Andrea, Commissario di Governo e amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, il quale ha poi ribadito che "i lavori di tutte le opere stanno procedendo secondo il cronoprogramma previsto".

(ANSA).